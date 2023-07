Fecondazione assistita | la sentenza della Consulta | «L’uomo non può revocare il consenso ad avere un figlio»

Leggi su open.online

(Di martedì 25 luglio 2023) Quando l’embrione viene creato con la, se la madre lo desidera deve essere impiantato. Anche se il padre del futuro bambino è deciso ail suo. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con lanumero 161 del 2023. Il redattore è il giudice Luca Antonini. Che dà così legittimità all’articolo 6 comma 3legge 40 del 2004. Ovvero la norma che rende possibile, per effetto del congelamento degli embrioni, la richiesta dell’impianto non solo a distanza di tempo ma anche quando sia venuto meno l’originario progetto di coppia. Nel caso in oggetto i due avevano rinviato l’impianto per problemi di salutedonna. La Legge 40/2004 Il comma 3 dell’articolo 6Legge 40/2004 recita: «La volontà di ...