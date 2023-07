Favorevole al salario minimo ma chi paga? Il dubbio di Senaldi

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 luglio 2023), la maggioranza di centrodestra sta facendo le prime aperture sul tema. Se n'è parlato nel corso della puntata di "In Onda" del 25 luglio. In collegamento c'era Pietro, condirettore di Libero, che ha sottolineato l'importanza di prevedere unma, allo stesso tempo, di capire dove prendere le risorse necessarie. "Non sono miope - ha dettoin diretta tv - E io, anche prima dell'apertura della maggioranza, avevo già detto che eroal. Visto che non capisco nulla di politica, non ritenevo possibile che un governo dica che è giusto che gli italiani guadagnino 5 euro l'ora. Ma chi ce li mette i soldi? Lo Stato o l'azienda?". Poi il dibattito in studio si è ...