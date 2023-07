Fascismo e memoria condivisa? Eric Gobetti riparte dai “Carnefici del Duce” e dai loro crimini di guerra rimossi dal racconto pubblico

La FIAP Cuneo è stata dedicata alladi Duccio Galimberti allo scopo di rappresentare l'anti -liberal - democratico e azionista, che svolse un ruolo fondamentale nella lotta di ...In occasione dell'80° anniversario della caduta del, martedì 25 luglio 2023 l'Area Storia epubblica un nuovo scenario dedicato alle vicende del Ventennio in territorio bolognese: luoghi, persone, vita e accadimenti. Nove importanti ...... e non è cosa da poco, vedere tanti giovani impegnarsi per unache per anni abbiamo disperatamente tentato di veicolare" - afferma Roberto Bonente - . "La storia dimostra che ile il ...

Nella notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943, dopo una riunione di circa dieci ore a Palazzo Venezia, il Gran Consiglio del Fascismo, l’organo supremo del regime, a carattere consultivo, composto da ...Dall’Istituto Parri le immagini restaurate catturate in piazza 80 anni fa. Nel portale dei musei anche un percorso sul Ventennio nella nostra città.