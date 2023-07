Fantacalcio 2023-2024 | in quale reparto investire più soldi? Le strategie verso l’asta e la lotta per i cannonieri

(Di martedì 25 luglio 2023) Manca sempre meno all’inizio della Serie A. Tra appena 25 giorni la massima serie italiana tornerà in campo con le venti formazioni pronte sin dal gong d’avvio, a dare tutto sul terreno di gioco. Il countdown procede quindi speditolo zero e occhio: perché parallelamente allo sparo di partenza del campionato ci sarà anche quello del fantasy game più amato dagli italiani. Stiamo ovviamente parlando del. Qualsiasi fantallenatore pronto a riservarsi un posto sul podio, in questo momento ha già accanto a sé un taccuino con tutti i nomi dei giocatori da portare a casa durantee dunque da scippare agli avversari. Dalla porta passando per la difesa, sino al centrocampo e infine all’attacco. Risulta necessario avere le idee chiare ...

Retegui al: quanti crediti investire all'astaCome detto, l'approdo di Retegui al Genoa stuzzica gli addetti ai lavori e non solo i tifosi genoani. Parliamo di un attaccante, che solo in ...Christian Pulisic, rinforzo del Milan e del(LaPresse) - Calciomercato.itUn bottino molto magro, dettato da una condizione fisica non delle migliori e per scelte tecniche che lo hanno ..., il primo listone: quali sono i ruoli di Kvaratskhelia e ZaccagniIl primo listone a fare capolino in questa estate rovente è quello della Gazzetta dello Sport, che anche quest'anno ...

Quanto costano i giocatori al Fantacalcio 2023-2024 Tutti i valori di mercato e la lista per fare l'asta OA Sport

Nuovo nome per la porta dell’Inter che arriva direttamente dall’Argentina e che vedrebbe Emiliano Martinez nella lista di Marotta Nuovo nome per la porta dell’Inter che arriva direttamente dall’Argent ...Fantacalcio 2023/24, parte la caccia ai difensori con il vizio del goal: ecco la lista dei più appetibili in sede d'asta.