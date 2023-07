Fabinho in Arabia Saudita | il trasferimento rischia di saltare a causa dei cani

(Di martedì 25 luglio 2023) È davvero difficile dire di no alle proposte dall’. Sono stati davvero pochi i calciatori che si sono concessi il lusso di rifiutare una delle proposte multimilionarie provenienti dalle squadre della Saudi League. Un no potrebbe arrivare da, centrocampista brasiliano ex Liverpool che, nonostante l’accordo quadriennale da quasi 50 milioni con l’Al-Ittihad, potrebbe fartutto. Una questione di cuore alla base della possibile decisione. No, nessun ritorno di fiamma con ‘Reds’. Il motivo riguarda dei membri imprescindibili della sua famiglia che potrebbero mettere il veto sulla trattativa: i suoi bulldog francesi!pericolosi Il governoconsidera i bulldog francesi come razza pericolosa e aggressiva, al pari di rottweiler e pitbull. È consentito ...

