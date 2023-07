F1 | Toto Wolff | “Il rinnovo di Hamilton? Al momento non abbiamo firmato nulla…”

(Di martedì 25 luglio 2023) Dopo il Gp d’Ungheria e verso il GP di Spa, che rappresenterà quello della pausa estiva da un intenso Mondiale 2023 di F1, con in testa diverse cose. A tenere banco in queste ore però è principalmente una questione: ilo il nondicon la Mercedes, dopo il 2024. A tal proposito a parlare, in un’intervista con Sky Sports UK, ci ha pensato, il team principal della Mercedes che, sulla trattiva, si è così espresso: “Nonil contratto, ma emotivamente l’fatto. Non si tratta affatto di una discussione sui soldi, si tratta del futuro, di cosa vogliamo fare e di ottimizzare tutto“. Da capire quindi ci sono i piani a medio-lungo termine del team, anche perché nel resto del circus tanti piloti più ...

Il tutto mentresul rinnovo di sir Lewis Hamilton ha chiarito la posizione della Mercedes. Insomma, ce n'è per tutti. Ferrari - Sainz, aria di rottura: Ralf Schumacher svela perchè . Red ...Una superiorità schiacciante, quella mostrata dal team anglo - austriaco, che ha portato il team principal della Mercedesad un curioso metro di paragone. Il manager austriaco, per ...A margine del weekend ungherese in particolare sono state molto interessanti le parole pronunciate daai microfoni di Sky Sports F1 . Il manager viennese ha fatto riferimento a una sorta ...

F1, Toto Wolff: "Contenti per la pole di Hamilton, ma domani la Red Bull farà una gara a parte..." OA Sport

Il 2023 passerà alla storia come una cavalcata trionfale della Red Bull. Anche all'Hungaroring, dove nello scorso weekend si è disputato l'ultimo appuntamento iridato prima del rompete le righe estivo ...Sempre caldo, soprattutto d'estate, il mercato piloti di F1 con Ralf Schumacher che si è lanciato in due previsioni sul futuro di Sainz in Ferrari e Perez in Red Bull. Mentre ...