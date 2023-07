F1 | i precedenti della Ferrari nel GP del Belgio Una storia d’amore fatta di 18 vittorie rosse

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) Per la, il Gran Premio delrappresenta uno dei contesti in cui è stato raccolto il maggior numero di affermazioni (18). Vuoi perché la gara è una delle più replicate nellaFormula Uno (quella di domenica 30 luglio sarà la 68ma, solo i GP di Gran Bretagna e d’Italia si sono corsi più volte), vuoi perché lehanno dimostrato di avere un ottimo feeling con l’appuntamento in sé. Inizialmente, quando la Scuderia di Maranello primeggia, lo fa in grande stile. Se arriva la vittoria, è sempre una doppietta! Nel 1952 è Alberto Ascari a dominare la scena, precedendo il compagno di squadra Nino Farina. Nel 1953 è sempre Ascari a imporsi, ma stavolta con Luigi Villoresi secondo. In questo caso l’uno-due si concretizza, però, in virtù ...