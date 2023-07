F1 Belgio | gara sprint in diretta streaming su Sky previa registrazione gratuita

(Di martedì 25 luglio 2023) In arrivo su Sky e insu NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con Formula 1, Superbike, Formula E, FIA European Rally Championship e GT World Challenge Europe.Si parte con il Gran Premio deldi Formula 1, terzo appuntamento con il format della, da ...

... già a fine luglio e prima della pausa estiva, sullo storico circuito del, ribattezzato ...curve velocissime e un layout che sembra fatto apposta per rendere quasi impossibile completare la......(differita) Ore 19.15 Post Sprint Shootout Ore 19.45 Pre sprint race Ore 20.15 Sprint Race GP(differita) Ore 21.00 Post sprint race DOMENICA 30 LUGLIO Ore 16.30 PreOre 18.00 GP(...Il GP delalle porte sarà l'occasione per chiudere in bellezza e andare nella pausa estiva ... dei curvoni, dove si fa il tempo in qualifica e inl'ottimale gestione delle gomme. Sterzi a ...

F1, GP Belgio 2023: quando la prossima gara Orari, programma e tv. Si corre a Spa-Francorchamps settimana prossima OA Sport

Per la Ferrari, il Gran Premio del Belgio rappresenta uno dei contesti in cui è stato raccolto il maggior numero di affermazioni (18). Vuoi perché la gara è una delle più replicate nella storia della ...L'Alfa Romeo F1 Team KICK ha svelato la sua straordinaria livrea per il GP del Belgio. Scopriamo tutti i dettagli.