Ex Isochimica | il ‘sogno’ bonifica a piccoli passi verso la realtà | via le coperture

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Una storia lunga quasi 40 anni che ha seminato morte, un disastro ambientale e, per fortuna, anche condanne (seppur contestate dagli ex operai perchè giudicate troppo lievi e comunque non per tutti i soggetti che loro ritengono coinvolti nel disastro) che passo dopo passo, lentamente, si avviaalla “nuova vita”. E’ quella dell’exdi Pianodardine, una storia infinita, sia sul piano umano che- come detto- su quello giudiziario, una di quelle attività industriali che nell’Irpinia del dopo terremoto avrebbe potuto rappresentare un inizio, fu per molti la fine. In quattro decenni le vittime decedute fra gli ex operai dello stabilimento che lavorava le carrozze ferroviarie sono state 35, ma ci sono almeno altri 200 ex operai ammalati conclamati di patologie asbesto correlate. E c’è anche un quartiere, quello di ...