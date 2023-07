Eutanasia | Alfredo Bazoli | Tutto in mano ai giudici Ecco perché ci vuole una legge

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023), senatore del Partito Democratico, è ospite di "Io sono la mia– Parlamentari scatenati", la rubrica dedicata ai disegni didei parlamentari. L'Onorevole, intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato il Disegno di"Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita". Alla luce della sentenza 242 nel 2019 della Corte Costituzionale, il provvedimento didisciplina la facoltà di richiedere assistenza medica al fine di terminare volontariamente e autonomamente la propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni. "Quando le istituzioni hanno fattoil possibile per aiutare una persona che sta soffrendo, ha diritto lo Stato di voltarsi dall'altra parte? O non ha il dovere di aiutarla?", si chiede ...