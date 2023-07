(Di martedì 25 luglio 2023)ha registrato nei seiper 12,85, in crescita dell'8,2% a cambi costanti. L'utile netto retificato del gruppo ha raggiunto 1,66in aumento 9%. Il gruppo ...

EssilorLuxottica, 12,8 miliardi di ricavi in sei mesi Agenzia ANSA

EssilorLuxottica ha registrato nei sei mesi ricavi per 12,85 miliardi, in crescita dell'8,2% a cambi costanti. L'utile netto retificato del gruppo ha raggiunto 1,66 miliardi in aumento 9%. (ANSA) ...MILANO - Il gruppo di lenti e occhiali EssilorLuxottica entra nel mercato delle soluzioni acustiche con una tecnologia che definisce rivoluzionaria ...