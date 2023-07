Esami di riparazione | deroga fino all?8 settembre La circolare del ministro Valditara rivolta agli istituti

(Di martedì 25 luglio 2023) Una proroga di una settimana per svolgere glidinei primi giorni di: la norma ministeriale, che prevede di effettuare tutte le verifiche entro il 31 agosto, consente...

Lo scorso 13 giugno, il ministro dell'Istruzione e del merito cambia le regole suglidi. La circolare sembra una di quelle destinate a passare inosservate: la nota con cui si comunicano ai dirigenti scolastici le nuove date entro cui inviare i dati sugli "esiti ...Nonostante in passato alcuni istituti avessero già anticipato glidia fine agosto, la mossa del Ministero, adesso, impone ora l'obbligo. La notaLa nota del ministero dell'Istruzione I debiti scolastici accumulati dagli studenti delle superiori vanno recuperati in teoria entro il 31 agosto, ma anche quest'anno ci sarà tempo per farlo entro l'8 ...

Scuola, il Ministero dell'Istruzione si corregge: esami di riparazione entro l'8 settembre Sky Tg24

I debiti scolastici vanno recuperati entro il 31 agosto ma per "andare incontro alle famiglie" ci può essere una tolleranza di una settimana ...Scuola, esami di riparazione 2023: entro quando vanno recuperati i debiti Ecco le indicazioni della nota del ministero dell'Istruzione ...