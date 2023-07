Ermal Meta porta la LIS sul palco di Giffoni | «Non abbiate paura di fallire»

Leggi su funweek

(Di martedì 25 luglio 2023) Quando la musica supera ogni barriera. Ospite delFilm Festival,ha offerto al pubblico un’esibizione emozionante chitarra, voce e LIS. Nella serata di lunedì 24 luglio, infatti, il cantautore albanese naturalizzato italiano si è esibito durante ilMusic Concept con la sua Piccola Anima accompagnato in una performance straordinaria nella Lingua Italiana dei Segni. Sul, insieme all’artista, Diana Vitolo, docente LIS, e la performer Maria Carpinelli e Alessia Sabarese, dell’Associazione ANILIS, diretta dal presidente Antonio Parente e dal segretario generale Francesca Viceconte. Un momento speciale per la gremita piazza che ha chiuso in bellezza la sesta giornata delFilm Festival. Foto da Ufficio StampaLEGGI ...