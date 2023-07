AGI/Vista - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas si è recato ad Ankara per incontrare il presidente turco Recep Tayyip. Recep Tayyip... quale Nato dopo il vertice di Vilnius con l'adesione dell'Ucraina in stallo ed... Il Nord richiama emaggiore attenzione. Un cambiamento gerarchico che vale nel presente ma anche in ...Giravolta di, nuovo stop alla Svezia"). Nel fondo spazio alla crescente contestazione delle ... Tanti i temi in spalla, dalla giustizia ('Mattarellai vertici delle toghe. Una mediazione ...

Erdogan riceve presidente palestinese Mahmoud Abbas ad Ankara La7

(Agenzia Vista) Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas si è recato ad Ankara per incontrare il presidente turco ...Colpito il consolato cinese a Odessa. In serata è scattato l’allarme in tutte le regioni. Navalny rischia 20 anni di carcere: «La guerra più stupida del secolo» ...