Ennesima tragedia in Irpinia | uomo trovato morto in casa

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutovittima del male di vivere in. Un 35enne, A.A queste le sue iniziali, residente a Serino si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. Sul posto carabinieri, personale del 118 e il magistrato di turno che ha disposto il trasferimento della salma al Moscati per accertamenti. Purtroppo, nonostante gli immediati sforzi di soccorso, per l’non c’era più nulla da fare. E’ l’ennesimo dramma indopo quello registrato nella giornata di sabato mattina in centro ad Avellino.a Via Piave, 46enne si lancia dal sesto piano Cresce il numero dei suicidi in, drammi inascoltati dalle istituzioni L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Cresce il numero dei suicidi in, drammi inascoltati dalle istituzioni

