Eni si rafforza in Indonesia Più solido l’asse Roma-Giacarta

(Di martedì 25 luglio 2023) L’italiana Eni ha trovato un accordo con Chevron Corp per rilevare la partecipazione dell’azienda statunitense nel progettopeepwater pevelopment (Idd), ha dichiarato il capo dell’autorità di regolamentazione del settore upstream del petrolio e del gas di. “Questa operazione consentirà a Eni di accelerare lo sviluppo del progetto Idd e fa seguito all’accordo per l’acquisizione di Neptune Energy, la quale ha una presenza significativa ine un’ottima integrazione con le operazioni di Eni nel Kalimantan orientale”, spiega la società di San Donato Milanese. Il progetto Idd, situato nello stretto di Makassar, comprende i giacimenti di gas di Bangka, Gendalo e Gehem. L’acquisizione è un passo importante, in particolare perché permetterà di accelerare lo sviluppo del progetto a gas di Gendalo e Gandang. Chevron ...