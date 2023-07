Empoli | ufficiale la cessione di Rizza al Cittadella

(Di martedì 25 luglio 2023) L’ha ufficializzato il trasferimento di Alessio, giovane talento, al. Tutti i dettagli L’, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciato ladi Alessioal. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo con diritto di recompra in favore dei toscani. COMUNICATO –Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Associazione Sportivaper laa titolo definitivo con diritto di recompra in favore della società azzurra delle prestazioni sportive di Alessio

... gli acquisti in A Caprile è il nuovo portiere dell': arriva in prestito dal Napoli. Torino, ecco Tameze. Il Milan ha il suo nuovo attaccante:l'arrivo di Okafor dal Salisburgo che ha ...Il calciatore, in data odierna, è stato trasferito con la formula del prestito all'FC fino al 30 giugno 2024. Il messaggio di saluto di Elia Caprile dal sitodel Bari : Su Instagram ...... gli acquisti in A Caprile è il nuovo portiere dell': arriva in prestito dal Napoli. Torino, ecco Tameze. Il Milan ha il suo nuovo attaccante:l'arrivo di Okafor dal Salisburgo che ha ...

Empoli: ufficiale Caprile in prestito dal Napoli Agenzia ANSA

Nuovo innesto per la Fiorentina Femminile del tecnico Sebastian De La Fuente. Ecco il comunicato ufficiale emesso pochi istanti da dal club viola: ACF Fiorentina comunica di aver acquisito ...Mercato Napoli, Caprile a titolo definitivo: il portiere classe 2001 subito girato in prestito all’Empoli Secondo quanto riportato da Sky Sport, il […] L'articolo Leggi ...