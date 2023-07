Emilio Leofreddi | se il viaggio è uno stato d’animo a colori

(Di martedì 25 luglio 2023) Nel silenzio della notte più lunga sembra sfrecciare una moto. Il sorriso di(era nato a Roma nel 1958) fa capolino dal casco ed ecco che i tanti first appeared on il manifesto.

Un terribile lutto ha colpito la conduttrice Monicavolto fisso di Ore 14 , il talk di cronaca nera di Rai2 condotto da Milo Infante . Si è spento prematuramente il fratello, pittore di 65 anni. Non sono state specificate le cause del decesso ma la conduttrice ha voluto dire addio al fratello con uno struggente messaggio sui social in cui lo ha elogiato ...Terribile lutto familiare per Monica, celebre conduttrice Rai: all'alba di domenica 23 luglio è morto suo fratello, stimato artista visuale. Su Instagram, laha pubblicato uno struggente post con foto e video che la ritraggono in compagnia del 65enne: 'Era mio fratello. E' mio fratello. ...Chi eraera un pittore e autore video . Nacque a Roma nel 1958 e la sua carriera prese definitivamente il via nei primi anni '90 , quando si occupava di progettare ...

È morto il fratello di Monica Leofreddi, Emilio: aveva 65 anni La Gazzetta dello Sport

Grave lutto per l'ospite del programma Ore 14 Monica Leofreddi, il fratello Emilio noto pittore di Roma, è morto all'età di 65 anni ...Monica Leofreddi, grave lutto per la conduttrice ospite fisso della trasmissione Ore 14 di Milo Infante. Monica Leofreddi, la nota conduttrice italiana purtroppo non sta vivendo dei giorni felici, vis ...