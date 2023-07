Elon Musk | villa in Alto Adige con piscina sospesa | 15 bagni | una cantina | spa e camera criogenica a -100 gradi

(Di martedì 25 luglio 2023) Il progetto "dei sogni" come lo chiama l'architetto Alessandro Costanza di Bolzano di, sta per realizzarsi. Il Tycoon si è innamorato di San Cassiano, luogo turistico nella Val Badia nella quale vuole costruire la sua nuova dimora. Una casa poco sobria, al contrario e volta all'esibizionis

Secondo Weiss, Meghan non sarebbe diversa da alcune note figure di narcisisti estremi -, Kanye West, Donald Trump, Elizabeth Holmes e Sam Bankman, i nomi citati - che hanno usato "l'...Dopo l'annuncio di ieri con cuiha ufficializzato il rebrand di Twitter in 'X' , prendendo in contropiede gli utenti ma anche parecchi osservatori, al quartier generale di San Francisco si è proceduto a rimpiazzare il logo ...La mega villa di. Gli architetti che stanno lavorando alla costruzione della mega villa nel Comune di San Cassiano, uno dei borghi più belli dell'Alto Adige , già famoso per le ...

Elon Musk compra casa in Italia, nella meta più sostenibile SiViaggia

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La decisione di Elon Musk di rinominare Twitter in X potrebbe essere complicata dal punto di vista legale: aziende tra cui Meta e Microsoft detengono infatti già i diritti di ...Elon Musk ha completato il rebranding di Twitter in «X» lunedì. Oggi, ha rivelato lo scopo di questa decisione. Nonostante lo abbia confermato mentre giocava a Diablo IV, il proprietario di Twitter ...