Elon Musk | villa in Alto Adige a San Cassiano in Badia con piscina sospesa | 15 bagni e camera criogenica a -100 gradi

(Di martedì 25 luglio 2023) Il progetto "dei sogni" come lo chiama l'architetto Alessandro Costanza di Bolzano di, sta per realizzarsi. Il Tycoon si è innamorato di San, luogo turistico nella Valnella quale vuole costruire la sua nuova dimora. Una casa poco sobria e volta all'esibizionismo, di cui ha

Tanto è bastato per scatenare l'altra popolare piazza social, l'uccellino blue di, infatti, reagisce mandando in tendenza la Ferragni. Fedez è costretto a denunciare un abusivo. Ma tutti lo ...Nonostante lo abbia confermato mentre giocava a Diablo IV , il proprietario di Twitterha messo in atto il rebranding di ' X ' nella notte tra domenica e lunedì. Il logo del sito è stato modificato e il dominio è ora X.com (sebbene appaia ancora come Twitter.com). Martedì, ...Secondo Weiss, Meghan non sarebbe diversa da alcune note figure di narcisisti estremi -, Kanye West, Donald Trump, Elizabeth Holmes e Sam Bankman, i nomi citati - che hanno usato "l'...

Elon Musk compra casa in Italia, nella meta più sostenibile SiViaggia

Era novembre 2022 e Mastodon si prendeva le luci della scena per essere l'alternativa a Twitter, appena acquistata da Elon Musk, e quindi aveva registrato u ...Elon Musk ha completato il rebranding di Twitter in «X» lunedì. Oggi, ha rivelato lo scopo di questa decisione. Nonostante lo abbia confermato mentre giocava a Diablo IV, il proprietario di Twitter ...