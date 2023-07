Elon Musk rischia di non poter registrare il nuovo logo di Twitter?

(Di martedì 25 luglio 2023) Un dominio registrato nel 1999 proprio da, poi ceduto nel 2021 a PayPal prima di essere riacquistato – senza un motivo apparente, all’epoca dei fatti – nel 2017. Quella “X“, una vera e propria ossessione per il fondatore di Tesla, è tornata in auge nella giornata di ieri dopo esser diventata ildi. Una lettera che ha molteplici significati (non solo linguistici, ma anche matematici e legati al mondo dell’informatica) che, però,dinon esser registrata. O, almeno,di provocare una lunga serie di cause. LEGGI ANCHE > La necessità che ha spintoa cambiare ildiSe il redirect arriva direttamente dal dominio x.com, la questione del ...

Il patron di Twitter e Teslaha spiegato che la sua ultima mossa a sorpresa, la rimozione del celebre logo con l'uccellino blu, rientra in una strategia più estesa: trasformare il social ...Lo ha affermatodurante l'ultimo incontro con gli investitori In un annuncio a sorpresa durante un incontro con gli investitori,ha rivelato che Tesla intende concedere in licenza il suo sistema ...Quell'errore strategico ha aperto le porte non solo a, ma anche alla Cina. Questo potrebbe spiegare perché Tesla ora vale più di tre volte tutte le case automobilistiche tedesche messe ...

In risposta al nuovo logo X di Twitter, i fan di Kingdom Hearts hanno cambiato le proprie biografie con quelle dei membri dell'Organizzazione XIII.Il rebranding di Twitter di Elon Musk sembra essere in corso. In una serie di tweet, Musk ha condiviso che il famoso logo dell’uccello e il nome dell’azienda sono stati sostituiti: la società, a ...