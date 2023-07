Elly Schlein | ' Spagna | si apre una nuova Era per l' Europa Salario minimo? Se la destra vuole il dialogo lo dimostri'

(Di martedì 25 luglio 2023), segretaria del Pd, in una lunga intervista a La Repubblica ha parlato delle recenti elezioni ine di come potrebbero cambiare lo scenario europeo. "Siun tempo nuovo per l'...

Lo ha detto la segretaria del Pd,. 'Sappiamo di una situazione di maltempo difficile e sono in costante contatto con il Ministro Musumeci. Ringrazio la Protezione Civile, mobilitata fin ...Lo ha detto la segretaria del Pd,, alla conferenza stampa sulla situazione del Centro sperimentale di cinematografia. . 25 luglio 2023, segretaria del Pd, in una lunga intervista a La Repubblica ha parlato delle recenti elezioni in Spagna e di come potrebbero cambiare lo scenario europeo. "Si apre un tempo nuovo per l'...

Schlein: “Le battaglie al fianco delle persone fermeranno le destre. Nel Pd ora c’è speranza” la Repubblica

Swg rileva che il partito di Elly Schlein è quotato al 19,6%, una percentuale inferiore al 20% registrato sette giorni fa. Segno più per i 5 Stelle, male le forze di governo La terza forza politica ...giù le mani dal cinema e dai luoghi della cultura”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla conferenza stampa sulla situazione del Centro sperimentale di cinematografia.