Ed Sheeran al pub fa il karaoke e canta i Backstreet Boys con una ragazza | il video è virale

(Di martedì 25 luglio 2023) “POV: quando sei al pub dopo il concerto di Ede, a sorpresa, lo stesso Edentra nel locale e inizia are al”. Con queste parole una fan ha sintetizzato su TikTok quanto accaduto l’altra sera a Nashville, negli Stati Uniti: come si vede nelda lei pubblicato – e diventato in breve– ilnte 32enne inglese è infatti entrato nel bar, ha ordinato una birra e ha iniziato a divertirsi con gli altri ragazzi presenti, come se nulla fosse. Così, birretta in una mano e microfono nell’altra, hato “I Want It That Way” deiinsieme ad un’emozionatissimainglese, quindi “What Makes You Beautiful” dei One Direction dedicandola a una coppia di ...

Ed Sheeran threw a karaoke party for fans in Nashville, where he led sing-alongs of One Direction and Backstreet Boys songs. Next time, Backstreet Boys AJ McLean and Howie Dorough want in on the action