“Ecco il pancino!” Federica Pellegrini è incinta | la foto parla da sola

Altrimenti, come si legge, ogniè sospetto. Bisogna essere rigorosi e i miei giornalisti lo ..., trovo irritante quando ci si permette di fare affermazioni ne­gative nei confronti di chi ...... si può vedere Elenoire mentre tiene il suo fintomentre indossa un lungo vestito bianco. Ad aver divertito gli utenti, però, è stata la didascalia scelta dalla diva.cosa ha scritto: In ...Inoltre, è sempre utile scaldare bene ildel neonato con una borsa dell'acqua calda o con ... Sindrome del bambino scosso Ultimi articoli Il tuo bambino ha le colichettecome puoi ...

Federica Pellegrini è incinta, Chi conferma i rumors: «La famiglia si allarga». Ecco le immagini ilgazzettino.it

Federica Pellegrini (34 anni) è incinta. Dopo numerosi giorni in cui le voci di una presunta gravidanza si facevano strada, è arrivata l'ufficialità. La campionessa ...Quando tutti si aspettavano una smentita, ecco arrivare invece una foto che ha tutto il sapore ... della “Divina” in riva al mare con il marito Matteo Giunta parlando di “pancino sospetto”, in molti ...