EA FC 24 Heroes | tutto quello che devi sapere!

(Di martedì 25 luglio 2023) Gli Eroi di Ultimate Team tornano anche su EA FC 24! A partire da martedì 25 luglio EA Sports ha iniziato ad annunciare i nomi dei primi 5, su 19 in totale, nuoviin arrivo nei prossimi mesi Il primo gruppo ècomposto da: Vialli Sneijder Tevez Lizarazu Alex Scott, la prima donnadi Ultimate Team! Svelati, come si può vedere nell’immagine anche gli overall della versioneChampions League (o Women’S Champions League), card che arriveranno a partire da fine novembre (con un packChampions League garantito per chi prenota la Ultimate Edition entro il 22 agosto) Ricordiamo che EA Sports FC 24 sarà disponibile inil mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ...