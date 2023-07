(Di martedì 25 luglio 2023) Una notizia tragica che ha sconvolto tutto il mondo delloe non solo. Un giovane muore a 17 anni durante la gara di categoria. Lo, da buona metafora di vita qual è, sa regalare momenti di gioia e spensieratezza ma anche attimi da dimenticare. Può essere espressione artistica commovente – basti pensare al gesto tecnico di un fantasista piuttosto che allo stile imperioso in vasca di Michael Phelps – ma allo stesso tempo può anche provocare sconforto e – nei casi peggiore – la morte. Gli esempi purtroppo, anche solo restando all’Italia e ad atleti italiani, non sono pochi. I più recenti e conclamati – almeno secondo chi scrive – sono quelli di Marco Simoncelli e Pierpaolo Morosini. Il primo tragicamente scomparso il 23 ottobre 2011 a Sepang in seguito ad una caduta in moto durante una gara della Moto GP; il secondo deceduto in campo, all’età ...

E'sull'asfalto a 26 anni, lasciando una bambina di quattro. Tragico incidente sabato alle 23,30 di sabato in via Montecatone a Imola: il giovane padre, per cause ancora da accertare, ha perduto il ...... dopo la scomparsa del fondatore, Serafino Ferruzzi,in un incidente aereo nel dicembre del ... preferendo concentrare il suo impegno nelle aziende agricole) non è, ma nei tredici ...Possano la famiglia e gli amici delciclista trovare forza e sostegno reciproco per ... Luca Zaia , per ricordare Jacopo Venzo , il giovane ciclista di soli 17 anni che èa seguito ...

È morto giovanissimo, lo sport piange la sua scomparsa improvvisa Rompipallone

Morta la ciclista di 27 anni vittima di un drammatico incidente avvenuto 10 giorni fa a Bologna, in zona San Donato. I dettagli ...Oltre un centinaio di persone hanno sfidato il caldo torrido, questo pomeriggio ad Afragola, per ricordare Raffaele Vergara, il giovane di Crispano, ...