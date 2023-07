È l' Apocalisse Milano | inferno nella notte | L' incubo delle supercelle | cosa accadrà

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Un vero e proprio nubifragio senza precedenti. Unada. Intorno alle 4 del mattino si è scatenato l'sulla città, pioggia violentissima, raffiche di vento. Qualdi mai visto prima che ha svegliato il capoluogo lombardo. Sui social, in piena, sono arrivati video e foto di un evento che a memoria non ha precedenti in città. "Mai vista unadel genere", "Sembra l'", sono i commenti di chi è saltato giù dal letto. Il temporale, molto simile a un downburst, ha colpito anche la Brianza e la zona settentrionale della Lombardia. Il picco alle 4 di. E come riporta ilCorriere, Lorenzo Tedici, meteorologo de ilMeteo.it, ha provato a spiegare questo evento violentissimo legandolo al ...