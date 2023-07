Sono le sue due lauree, una in Fisica e l'altra in Disegno industriale , ad averlo ispirato: Tommaso Gecchelin ha fuso il background scientifico - la parte di ottimizzazione di sistemi complessi con ......per il videoclip di "I wanna be your slave" (la prima volta in assoluto per un artista), ...Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se il tuo concerto preferito è raggiungibile con i......attività di diffusione della cultura vinicola e di promozione del patrimonio enologicoche ... Il Winedi Destination Gusto La Milano Wine Week va in scena nella metropoli più vibrante d'...

E’ italiano il bus elettrico modulabile che diventa più grande quando c'è bisogno la Repubblica

La società si prepara a espandersi ulteriormente con l'apertura di una linea di produzione su larga scala, sia in Italia che a Dubai ... può arrivare ad essere equiparabile a quella di un bus snodato ...Su Crunchyroll è finalmente disponibile alla visione in streaming la prima puntata dellla seconda stagione di Mushoku Tensei.