(Di martedì 25 luglio 2023) La padovana Next Modular Vehicles ha raccolto 2,5 milioni di euro (da un player degli Emirati Arabi) e punta ad aprire sedi produttive in Italia e a Dubai

E’ italiano il bus elettrico modulabile che diventa più grande quando c'è bisogno la Repubblica

La società si prepara a espandersi ulteriormente con l'apertura di una linea di produzione su larga scala, sia in Italia che a Dubai ... può arrivare ad essere equiparabile a quella di un bus snodato ...