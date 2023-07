È difficile farsi pagare dall' assicurazione auto i danni da grandine

Leggi su agi

(Di martedì 25 luglio 2023) AGI - Aumentano in modo esponenziale le richieste di intervento sumobili danneggiatee grandinate che in questi giorni si sono abbattute in diverse zone del nord Italia. A Milano e in tutta la Lombardia, così come in alcune zone del Veneto, del Friuli e dell'Emilia Romagna lecarrozzerie aderenti a Federcarrozzieri stanno registrando un picco di richieste di riparazioni su vetture che hanno subitoa causa della. In base ai dati forniti da Federcarrozzieri, i costi di riparazione sullevetture colpite davariano da un minimo di 900 euro per piccoli interventi e possono arrivare fino a 10mila euro perdi grandi dimensioni che hanno subitoimportanti alla carrozzeria. Ammaccature, ...