È Barbie-mania da UCI Cinemas | 400 spettacoli sold out nel primo giorno di programmazione

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 luglio 2023) Èda UCI400out neldiper il film di Greta Gerwig nei cinema UCI. Esaurito in tempo record anche il bucket per popcorn dedicato al film Successo travolgente per, il coloratissimo film di Greta Gerwig distribuito da Warner Bros. Pictures che ha registrato 400out ildi uscita nelle sale UCI. Il blockbuster che vede protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling ha venduto il maggior numero di biglietti nel periodo estivo dai tempi de Il Re Leone del 2019 nei cinema UCI e si è aggiudicato la nomina di 3° miglior weekend dopo la riapertura post ...