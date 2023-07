Due ragazzini accoltellati a Napoli | uno ha 12 anni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiHanno soltanto 12 e 15. La notte scorsa entrambi sono stati feriti a coltellate. Per fortuna non sono gravi. I fatti in una strada periferica di, via Stadera, quartiere di Poggioreale. Entrambi vivono a Casoria, un comune dell’hinterland a nord del capoluogo, solo una manciata di chilometri dal luogo dove – poco dopo la mezzanotte – sono avvenuti i ferimenti. I carabinieri stanno cercando di fare luce sulla vicenda, se sia trattato di due distinti episodi oppure di un unico fatto, come i tanti elementi in comune fanno ritenere. Le confuse e aride dichiarazioni di vittime e testimoni non aiutano. I due sono giunti nella notte in due ospedali cittadini diversi per essere medicati per ferite da taglio. Il primo al presidio pediatrico ‘Santobono’; il secondo (qualche ora dopo) al ‘Vecchio Pellegrini’, nel centro ...