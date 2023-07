Droni ucraini su Mosca | danneggiato un edificio della Difesa

(Di martedì 25 luglio 2023) Itornano a colpiree la Crimea, in un'azione rivendicata dall'intelligence di Kiev determinata a dimostrare che la Russia non controlla pienamente i propri cieli, nemmeno sopra i ...

tornano a colpire Mosca e la Crimea, in un'azione rivendicata dall'intelligence di Kiev determinata a dimostrare che la Russia non controlla pienamente i propri cieli, nemmeno sopra i ...Ieri la Russia ha esteso gli attacchi dikamikaze alle banchine sul fiume Danubio, a circa ...Mosca si era generalmente astenuta dal colpire le infrastrutture civili nei porti meridionali,...Il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue forze hanno utilizzato apparecchiature radioelettroniche per eliminare i due, costringendoli a schiantarsi, sventando così quello ...

I droni ucraini tornano a colpire Mosca e la Crimea, in un'azione rivendicata dall'intelligence di Kiev determinata a dimostrare che la Russia ...Raid nella notte a Kiev con droni che, secondo le autorità locali, sarebbero stati tutti abbattuti. Non si registrano vittime né danni, fa sapere il capo dell'amministrazione... Leggi tutta la notizia ...