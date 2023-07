(Di martedì 25 luglio 2023)la presidente del Consiglio Giorgiaincontrerà finalmente il presidente Usa Joe, 278 giorni dopo il suo insediamento. Sull’invito dialla Casa Bianca hanno lavorato a lungo dalle parti del governo in questi mesi, l’incontro è utile per ingrassare la narrazione dell’Italia protagonista nello scenario mondiale e serve per affrancare la presidente del Consiglio dalle sue discutibili amicizie in Unione Europea. Nel bagaglioporterà anche la sovraesposizione – inutile e dannosa – nell’ultima campagna elettorale spagnola, con gli amici di Vox che sono usciti sensibilmente ridimensionati dalle urne. È il metodo: patriota con i patrioti, europeista con von der Leyen e ora iperatlantista – vedrete – con. La nota della Casa ...

...30 di, per audire il titolare del dicastero di via XX Settembre. L'appuntamento è ... Scintille Conte -... Santiago Abascal sarebbe già premier, "come la nostra amica Giorgia". Dal palco davanti ... Ma il vero avversario di Abascal oggi è quello che potrebbe essere il socio di governo, ...L'ipotesi di un incontro con la premier'La possibilità sarebbe stata più concreta se Zaki ... Tra domani esarà a Milano e a Bologna per salutare i suoi amici. Buona fortuna a lui'. ...

Dopodomani Meloni in Usa a rapporto da Biden | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Per Patrick Zaki prima tappa a Milano, poi a Bologna. Arriverà domani in Italia il ricercatore egiziano che ha lasciato il carcere in seguito alla grazia concessagli dal ...Amarezza e incredulità per le nuove iniziative legislative in cantiere. Dopodomani a Palermo si commemora Borsellino ed il clima è già teso ...