(Di martedì 25 luglio 2023)il grande spavento e l 'incubo vissuto in prima persona insieme alla compagna Alessia Elefante ,to aattraverso il suo profilo Instagram, seguto da oltre 5 milioni di ...

Dopo il grande spavento e l 'incubo vissuto in prima persona insieme alla compagna Alessia Elefante ,è tornato a parlare attraverso il suo profilo Instagram, seguto da oltre 5 milioni di follower. Il peggio è passato. Il portiere adesso si trova in Giappone e vuole dimenticare in fretta la ...Rassegna stampa sabato 22 luglio - calciomercato.it'La Gazzetta dello Sport'su Lukaku e la ... In taglio basso si parla di, insieme alla fidanzata vittima di tre rapinatori. A ...Sono rientrati anche i vari Nazionali, come l'attaccante della Francia e il portiere azzurro Gianluigi. E' già virale sul web l'abbraccio in palestra fra Neymar e Mbappé. L'attenzione di ...

Donnarumma torna a parlare dopo la rapina: "Sono stati giorni difficili" Corriere dello Sport

L'ex portiere rossonero è stato titolare nell'amichevole contro l'Al Nassr: da segnalare anche una superparata su CR7 ...Il portiere rassicura i fan via social: “Mi trovo in Giappone, non vedo l’ora di ricominciare e di indossare la maglia del Psg“ ...