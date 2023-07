Domani 73 migranti sbarcheranno nel porto di Napoli

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ previsto nella mattinata di, intorno alle ore 8, l’arrivo neldidella nave Open Arms con 73. Lo rende noto la Prefettura. Il prefetto Claudio Palomba ha presieduto oggi una riunione presso il Palazzo del Governo per il coordinamento delle operazioni di sbarco e di accoglienza, con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: il Comune di(assessorato al Welfare e Polizia municipale), la Città metropolitana, la Asl1 centro, la Protezione civile regionale, l‘Ufficio sanitario regionale e la centrale 118, i rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della Capitaneria di, l’Autorità portuale, l’Ufficio per la sanità marittima, la Cri e la Caritas diocesana. Nell’incontro ...

