(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto che l'Aula della Camera con grande senso diabbia approvato il Dl. Si tratta di un provvedimento fondamentale per la Nazione, composto da 39 articoli, frutto deldel governo Meloni che fin da subito ne ha fatto una priorità". Lo dice Mauro, Presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici a Montecitorio, DI Fratelli d'Italia. "Dopo un serrato e meticoloso lavoro in Commissione, con oltre cento audizioni tra rappresentanti di categoria e delle amministrazioni, la maggioranza di governo ha dato un'importante risposta economica ai territori colpiti dalla tragica alluvione dello scorso maggio. Abbiamo infatti stanziato oltre un miliardo di euro per l'anno in corso, 750 milioni per l'anno prossimo e 841 milioni ...

È stato il presidente della Commissione Ambiente Mauro(FdI) a chiedere il rinvio. Pd ... Il confronto Gli avversari del governo invocano la necessità di 9 miliardi in tutto, Il Dl...... l'artista Marco Nereo, Celia Centonze di Ever in Art. Il libro si fa anche storia Il libro ... custodita ad Alessandria, era andata distrutta da una delle peggiori, che colpì il ...È stato il presidente della Commissione Ambiente Mauro(FdI) a chiedere il rinvio. Pd ... Il confronto Gli avversari del governo invocano la necessità di 9 miliardi in tutto, Il Dl...

Dl Alluvioni: Rotelli, (Fdi), ‘bene ok, pragmatismo e concretezza’ Il Sannio Quotidiano

Il comma per dare più peso agli enti locali, proposto dai dem era stato approvato in Commissione anche dalla maggioranza, ma non aveva copertura finanziaria.Dopo la nomina del generale Figliuolo a commissario per la ricostruzione, nuovo smacco al governatore dem. Il Pd insorge contro la maggioranza: "Non ...