Dl Alluvioni | Pd | ' insufficiente | inadeguato e senza alcuna visione'

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “I fatti di questi giorni di queste ore nel Mediterraneo, nel nostro Paese, da Nord a Sud, dovrebbero spingere i protagonisti della vita pubblica, le forze politiche, il Parlamento, il governo, maggioranza e opposizione a ragionare, non a fare comizi. Ad individuare coordinate comuni per il Paese di fronte alla inoppugnabilità delle conseguenze del cambiamento climatico, cambiamento climatico dovuto al riscaldamento globale. Prima di tutto, prima del grazie a chi ha lavorato, ha spalato e anche a chi ha cantato per darsi coraggio, di fronte a questo fatto epocale, il primo pensiero di fronte alla tragedia dell'Emilia-Romagna, non va alla polemica politica, ma va alle 17 vittime coi nomi e cognomi che valgono tutto. Alle famiglie e agli amici va il nostro cordoglio”. Lo ha detto il deputato dem Andrea Gnassi in Aula alla Camera, durante le dichiarazioni di ...