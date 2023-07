DJI Air 3 con doppia fotocamera è il primo drone della serie a schivare gli ostacoli in tutte le direzioni

Arriva3, l'ultima aggiunta alla seriedel noto produttore di droni. Si tratta di un drone all'avanguardia che offre una serie di caratteristiche uniche per il mondo della fotografia aerea, ...annuncia oggi la new entry della serie, il nuovo3 . Si tratta di un drone con doppia fotocamera principale dotato di fotocamera grandangolare e teleobiettivo medio 3x, che permette agli utenti di ottenere un senso di compressione negli ...ha presentato oggi il suo ultimo e vociferato drone, il3 , evoluzione del precedente modello che introduce alcune chicche funzionali piuttosto interessanti.3 si distingue per la presenza di una doppia fotocamera pensata per offrire ...

DJI Air 3: ora con fotocamera doppia ed evitamento ostacoli Fotografi Digitali

