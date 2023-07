Diritti tv | i tifosi discutono dei rincari di Dazn | ma la vera partita è ciò che accadrà dal 2024 | sarà rivoluzione? Dipende anche da Sky

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Un altro anno su, a prezzi maggiorati. E poi? Iprotestano per l’ennesimo rincaro del campionato che inizierà ad agosto, ma ladel pallone in tv inizia nel, quando scade l’attuale contratto e parte il nuovo ciclo da cuiil futuro del sistema. E potrebbe giocarsi ancora su: ad oggi l’Ott rimane il principale se non unico interlocutore della Serie A, ed è pronto a presentare un’offerta importante, di almeno 700 milioni a stagione. Ma per chiudere il cerchio servono Sky o Mediaset. È l’ultima settimana (in teoria) per il nuovo bando deitv del campionato. Fin qui le offerte in busta sono andate a vuoto (non è una sorpresa: quasi mai isono stati assegnati subito) e ...