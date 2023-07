Dimissioni dopo la figuraccia platenaria | resa del leader della sinistra norvegese

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 luglio 2023) Non è davvero un bel momento per chi sogna (ancora) il Sol dell'Avvenire e ha il cuore che batte a. Si è dimesso dalla guida del suo partito per aver rubato un paio di occhiali dal modesto valore, di circa cento euro, Bjornar Moxnes, esponenteradicale. "Ho commesso un grosso errore e l'ho reso ancora peggiore nel modo in cui l'ho gestito in seguito", ha scritto Bjornar Moxnes sulla propria pagina Facebook. "Sono davvero dispiaciuto per questo e voglio scusarmi", ha aggiunto. Per comprendere appieno questa singolare vicenda, si deve fare un salto nel tempo. Di circa un mese. Era infatti il 30 giugno, come ricorda il portale Europa Today, quando Moxnes dichiarava pubblicamente, alla televisione di Stato, di essere stato multato. Una sanzione di oltre ...