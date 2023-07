Dimarco sui nuovi acquisti | «Cuadrado esperienza! Gli altri giovani…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 luglio 2023)si trova in Giappone dove l’Inter affronterà prima l’Al-Nassr di Brozovic e poi il PSG di Skriniar. L’esterno nerazzurro, reduce da una grande annata, parla deie torna sulla finale di Champions League. Di seguito le sue parole al canale YouTube Soccer King RISULTATI – Federico, proprio come fatto da Matteo Darmian, ripercorre i grandi risultati ottenuti la scorsa stagione ma prima un accenno al campionato giapponese: «Non ho mai seguito questo campionato, però vedendo le strutture e le città penso abbia un ottimo livello. Io ho giocato all’Inter con Nagatomo e poi per nome conosco Kamada e Honda. È stata sicuramene una delle stagioni più importanti e belle della mia carriera. Abbiamo vinto due trofei come Supercoppa e Coppa Italia e raggiunto un risultato importante in Champions League ...