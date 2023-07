Diletta Leotta e Michelle Hunziker insieme in sala parto | “Mi terrà la manina”

Dovrebbe essere ancora DAZN il broadcaster che trasmetterà le partite dei prossimi campionati di Serie A in diretta tv e streaming. Domani 26 luglio 2023 l'assemblea di Lega potrebbe annunciare l'...Inedite rivelazioni della soubrette svizzera a, nel podcast Mamma Dilettante . Michelle Hunziker ha parlato delle sue gravidanze, ben tre, e in particolare di quella di Aurora , che ha avuto quando non aveva neppure venti ......Misticone è amico di Gaetano Andrea Di Maria è Fabrizio Dell'Orefice Peppe Iodice è il corsista Raiz è Fabiano Antonia Truppo è Lina Ciù Ciù Vincenzo Salemme è Enrico Dell'Orefice...

Rossella Fiamingo “Vivo per la spada e mi diverto con Diletta Leotta ed Elodie. Ma Paltrinieri è la perfezion… la Repubblica

Il cuore di Vanessa Incontrada è nuovamente occupato. Batte ancora per lo stesso uomo di prima. Per il suo compagno, Rossano Laurini, con cui ha vissuto sedici anni di felice ...Spunta un clamoroso retroscena su Diletta Leotta e sul suo ormai prossimo parto. La showgirl ha 'invitato' una persona a supportarla.