Diletta Leotta e la rivelazione sulla nascita della figlia | Ecco chi mi terrà la mano in sala parto!

Chiaramente la conduttrice, che in questi giorni si è detta pronta ad accompagnarein sala parto , è sconvolta da quanto accaduto nella notte. Nel video in questione è possibile ...Michelle Hunziker si è raccontata ai microfoni di Mamma Dilettante , il podcast diincentrato sulla maternità. Ha narrato non solo l'esperienza come mamma di tre figlie (sostenendo persino ' se avessi potuto avrei fatto dieci figli '), ma anche la vita da nonna ...Ospite del podcast di, Mamma Dilettante, Michelle Hunziker ha raccontato diversi aneddoti legati soprattutto alla gravidanza di Aurora , la figlia maggiore nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti e da poco ...

Rossella Fiamingo “Vivo per la spada e mi diverto con Diletta Leotta ed Elodie. Ma Paltrinieri è la perfezion… la Repubblica

Michelle Hunziker è stata ospite oggi di una nuova puntata di “Mamma dilettante“. Il format di Diletta Leotta che ospita sempre mamme famose che condividono le loro esperienze di pre e post parto, ha ...Michelle Hunziker è stata ospite del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, dove ha raccontato di aver vissuto una pazza gravidanza, a 19 anni, incinta di Aurora. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — ...