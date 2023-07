Difesa | Asi e Dis uniti per un nuovo centro per la sicurezza spaziale

Leggi su formiche

(Di martedì 25 luglio 2023) Orbite e istituzioni suggellano una nuova unione. È merito della sigla apposta a Palazzo esercito per dare seguito all’Accordo attuativo tra il Dipartimento delle informazioni per la(Dis), il ministero dellae l’Agenziaitaliana (Asi) volto a realizzare ilnazionale Prs Galileo public regulated service nell’aeroporto di Centocelle, nell’edificio che ospiterà il Comando operazioni spaziali (Cos). Ad apporre la firma, il sottocapo di Stato maggiore della, Carmine Masiello, dal dirigente dell’Ufficio centrale per la segretezza, Pietro Burla e dal direttore generale facente funzioni per l’Asi, Fabrizio Tosone. L’Autorità competente Prs (Cpa), attiva in seno all’Ufficio centrale per la segretezza del Dis, ha infatti il compito di assicurare l’utilizzo del servizio di ...