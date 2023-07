Dieta BARF per cani | guida completa per un’alimentazione naturale e bilanciata

Leggi su dilei

(Di martedì 25 luglio 2023) Il regime alimentare dei nostri fedeli amici a quattro zampe è un elemento essenziale per assicurare loro una vita lunga e sana. Tra le varie opzioni per una corretta alimentazione , lasta riscuotendo sempre più interesse agli occhi dei proprietari di animali domestici: questaprevede l’utilizzo di cibo crudo e non trasformato, e si basa sulla volontà di imitare l’alimentazione originale deiin natura. Ma come funziona laper? Quali sono i suoi vantaggi e i rischi? In questo articolo, ti forniremo unaper capire come implementare laperin modo sicuro ed equilibrato, analizzando sia il punto di vista dei suoi sostenitori, che le critiche ...