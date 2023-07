(Di martedì 25 luglio 2023) Volodymyrha condannato oggi il "" di un parlamentare recentemente avvistato in vacanza in un hotel di lusso, proprio in un momento in cui il presidentefa ...

Secondo il sito web Slidstvo.info, a metà luglio Yuri Aristov,

Deputato ucraino alle Maldive, per Zelensky è tradimento - Ultima ... Agenzia ANSA

In Ucraina è necessario un voto del Parlamento per rimuovere un deputato eletto dal suo incarico. Dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022, e in particolare dall'introduzione della legge ...Lo stesso presidente Zelensky ha condannato la "fuga" del parlamentare Iouri Aristov avvistato pochi giorni fa in un cinque stelle nell'arcipelago indiano - Il 48enne si sarebbe dimesso ...