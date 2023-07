De Luca | “Test d’ingresso a medicina un marchettificio”

(Di martedì 25 luglio 2023) I toni sono sempre quelli classici. Questa volta il bersaglio è ancora più di “alto livello” rispetto al solito: le istituzioni universitarie. Non le manda a dire il governatore della Campania, Vincenzo De, che, a margine di un incontro con il personale dell’Asl Napoli 3 Sud, attacca aa bassa le modalità deidi ingresso per accedere alla Facoltà dia numero chiuso. Un attacco frontale, che prelude ad un’abolizione del numero chiuso. “Oggi l’iscrizione alle Facoltà diè diventata un, è una porcheria. Non solo per i, i quiz e le palle. Abbiamo ragazze e ragazzi che, per affrontare idi accesso, vanno a fare i corsi di formazione a 5mila euro l’uno. È una vergogna. I figli della povera gente non ...

Lei vuole il divorzio, lui le chiede prima di rispondere ad undi 28 domande per capire si ...] Cultura e Spettacoli 'Baci da Polignano', il romanzo diBianchini presentato dall'autore a ...Abbiamo ragazze e ragazzi che, per affrontare idi accesso, vanno a fare i corsi di formazione ... Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a Torre del Greco per un'iniziativa dell'...Non solo sport nel ricco menu proposto: passeggiate, mare, giochi esportivi, divulgazione con ... dal 'trenino' di Daniele Polidori, per finire con gli apprezzati pranzi preparati dallo chef...

De Luca a valanga contro il test di Medicina: «È una porcheria ... Open

Stampa“Oggi l’iscrizione alle Facoltà di Medicina è diventata un marchettificio, è una porcheria. Non solo per i test, i quiz e le palle. Abbiamo ragazze e ragazzi che, per affrontare i test di access ...Il Direttore tecnico della Nazionale di Fossa Olimpica Marco Conti e un gruppo di nomi celebri del tiro a volo azzurro hanno raggiunto Baku, capitale dell'Azerbaigian, per un training camp che li impe ...