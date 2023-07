Darmian | «Vogliamo altri trofei! Inter chiamata a fare una cosa»

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 luglio 2023)si trova in Giappone dove l’giovedì affrontare gli arabi dell’Al-Nassr. L’esterno nerazzurro, tra i migliori della scorsa stagione, guarda all’inizio degli impegni ufficiali con grande fiducia e fissa gli obiettivi. Le sue parole ai microfoni del canale YouTube Soccer King VECCHIA CONOSCENZA – Matteoesordisce parlando del calcio giapponese e dell’exYuto Nagatomo: «Sicuramente è un calcio in crescita, penso che giocare a calcio sia bello in ogni parte del mondo e sicuramente i possiamo confrontarci con questa realtà e cultura. Non li conosco molto però Nagatomo ha giocato nell’, lo conosciamo bene, le sue qualità ed è stato importante per l’. Sicuramente ci son molti calciatori giapponesi importanti». OBIETTIVO –guarda ...