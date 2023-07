Dalla Spagna- Assalto del Napoli a due giovanissimi spagnoli | chi sono

(Di martedì 25 luglio 2023) Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo ilavrebbe il desiderio di rendere più corposa la propria rosa mescolando esperienza con freschezza accomunandole con un unico termine: qualità. Dopo l’interesse per Gabri Veiga del Celta Vigo, la volontà della società partenopea sembrerebbe essere quella di puntare su giovani freschi e vogliosi di un’esperienza che potrebbe migliorarli e magari portare nuovi trofei ed introiti futuri nelle casse partenopee. Mentalità che tiene fede a quanto detto da Rudi Garcia, il quale desidererebbe profili giovani da lanciare: nelle sue panchine precedenti ha lanciato Anguissa al Marsiglia e Maxime Lopez al Lione. Gli occhi rimangono puntati, in particolare, in. Il club azzurro ha già pescato bene con i centrocampisti quando acquistò Fabian Ruiz nel 2018 dal Betis Siviglia, giocatore che ha fatto poi le ...

La novità delle ultime ore è quella che arriva, dove fonti vicine al calciatore avrebbero indirizzato L'Equipe verso il no categorico di Mbappé alla corte araba: Se deve stare in ......in prima votazione dovrà trovare i 176 seggi della maggioranza assoluta e cercare la semplice... Ma laè nazione di nazioni, appena costrette nel disegno delladelle Autonomie, per ......anni la soluzione prevalente " quanto quello con un Paese vicino e simile al nostro come la, ... a Sarroch in Sardegna, realizzatostessa Acciona in appena 9 mesi ed entrato in funzione nel ...

Dalla Spagna - Il Betis fa muro: respinta offerta del Napoli per due gioiellini Tutto Napoli

Prova di carattere degli azzurrini che fa cinque successi su cinque, mercoledì alle ore 20 nuovo incontro con la Repubblica Ceca ...Il Napoli tenta l’affondo su due gioielli del Betis Siviglia. La formazione partenopea, riporta l’edizione odierna del Mundo Deportivo avrebbe posato gli occhi su Rodri e su Dani Perez entrambi reduci ...